Москва, 25 апреля, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны. Об этом сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме «Телеком Будущее 2024».

Belkin Alexey/Global Look Press

«Минцифры планирует внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряжённое отношение к любым входящим голосовым звонкам, и мы планируем запретить рекламные обзвоны, поскольку они инициируются роботами», — рассказал Шадаев.

Как передавало ИА Регнум, ранее Максут Шадаев заявил, что портал «Госуслуги» в будущем могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением.

Он отметил, что так, возможно, станет проще получать широкий спектр услуг, от записи к врачу до сдачи экзамена по вождению.

Он уточнил, что Минцифры намерено внедрить получение госуслуг полностью голосовым способом. Глава ведомства отметил, что функцию голосового управления планируют внедрить на портале до конца 2024 года.