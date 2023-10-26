Москва, 26 октября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Минцифры планирует внедрить получение государственных услуг полностью голосовым способом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Максута Шадаева.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Мы хотим, чтобы было ещё удобнее получать [услуги], чтобы заполнение этих форм не требовало времени, чтобы все необходимые данные автоматически подставлялись, и будем работать над условными сроками заполнения, переводом этого всего на такой «человеческий интерфейс». Мы, в принципе, считаем, что путём диалога с роботом формы, заявления, поля в даже в электронных наших формах можно заполнить, просто разговаривая с роботом», — цитирует агентство Шадаева.

Функцию голосового способа получения государственных услуг планируется внедрить на портале «Госуслуги» до конца 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, в России в скором времени станет доступна оплата товаров по биометрии. Сообщалось, что пилотный проект по биоэквайрингу, в рамках которого граждане смогут совершить оплату за выбранные товары, просто посмотрев в камеру на кассе самообслуживания или же в режиме онлайн на веб-странице, запустят до конца 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране цифрового паспорта. В тексте документа определяются случаи и порядок использования цифрового удостоверения вместо бумажного.

Проект указа о цифровом паспорте подготовило 13 апреля Минцифры. Согласно ему, предъявление россиянами электронных сведений из документов госорганов с использованием «Госуслуг» приравнивается к предъявлению оригиналов.