Москва, 6 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Портал «Госуслуги» в будущем могут полностью заменить умные колонки с голосовым управлением, заявил в кулуарах форума «Цифровая экономика» 6 февраля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

duma.gov.ru

«Я считаю, что скоро вообще, может, портала не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку», — процитировал его Telegram-канал ТК «Звезда».

Шадаев отметил, что так, возможно, станет проще получать широкий спектр услуг, от записи к врачу до сдачи экзамена по вождению.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года Шадаев заявлял, что Минцифры планирует внедрить получение госуслуг полностью голосовым способом. Тогда он отметил, что функцию голосового управления планируется внедрить на портале до конца 2024 года.

Позднее, в феврале 2024 года, глава Минцифры допустил экспорт «Госуслуг» в дружественные страны. По словам Шадаева, вопрос уже обсуждается и освобождённая от любых закрытых продуктов платформа «Госуслуг» может спокойно внедряться, не требуя лицензионных отчислений.

День цифровой экономики состоялся 6 февраля на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Главным мероприятием стала пленарная сессия с участием Шадаева, зампредседателя правительства Дмитрия Чернышенко, губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и иных экспертных персон и руководителей ИТ-компаний и представителей бизнеса.

Международная выставка-форум «Россия» открылась в День народного единства, 4 ноября 2023 года. Форум проводится по указу президента России Владимира Путина по 12 апреля 2024 года. Гости выставки смогут увидеть достижения 89 регионов страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте.