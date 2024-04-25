Москва, 25 апреля, 2024, 09:19 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обеспечивают надёжную защиту войск и гражданских объектов в Запорожской области, сообщает 25 апреля департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Расчёты комплексов ПВО группировки «Днепр» защищают регион от средств воздушного нападения противника, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия со стороны ВСУ.

«Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-300В в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области», — подчеркнули в ведомстве.

Военнослужащий подразделения ПВО Жаслан рассказал, что сбивал ракету комплекса HIMARS, а его сослуживец уничтожил два вражеских самолёта и был награждён орденом Мужества. Ни одна ракета противника, ни один самолёт не пройдут, заявил он.

Российские подразделения поражают воздушные цели ВСУ в том числе с помощью высокомобильных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2». Подразделения ПВО в зоне проведения спецоперации прикрывают войска, командные пункты, штабы и населённые пункты с мирными жителями от атак с воздуха, добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, в начале февраля российская система ПВО отразила атаку ВСУ на посёлок Розовка Запорожской области. Данных о пострадавших и разрушениях не было.