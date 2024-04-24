Париж, 24 апреля, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Деньги нужно передавать для больниц, фермеров и государственных служб Европы, а не отправлять их Украине. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Gauthier Bouchet

Так политик отреагировал на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке средств киевскому режиму.

«Хватит отправлять деньги Зеленскому! Мир и деньги для наших больниц, наших фермеров, наших государственных служб, наших нужд во Франции», — призвал Филиппо.

Также он назвал траты на Украину безумием.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия перевела Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро в рамках согласованного ранее пакета на 50 млрд евро.

В марте текущего года Европейская комиссия перевела Украине первый в 2024 году транш макрофинансовой помощи, размер которого составил 4,5 млрд евро.