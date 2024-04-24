Матвиенко заявила, что группа регионов России нуждается в укрупнении
Москва, 24 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Россия обладает достаточно успешным опытом объединения регионов, некоторым из них нужно укрупнение. Об этом заявила 24 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально», — приводит слова Матвиенко издание «Известия».
Она не стала называть эти регионы и добавила, что время для объединения придёт. При этом спикер Совфеда подчеркнула, что вопрос укрупнения требует продуманного подхода, научных и экспертных обоснований, расчёта экономического эффекта. В таком случае инициативу поддержат люди.
Матвиенко напомнила, что достаточно успешно прошло объединение регионов уже в новой России. Положительный опыт есть, но процедура достаточно сложная, добавила она.
Как сообщало ИА Регнум, спикер Совфеда также заявила, что тема укрупнения постоянно обсуждается на экспертном уровне, подобные решения — не самоцель, а вопрос эффективности страны.