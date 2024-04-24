Москва, 24 апреля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Россия обладает достаточно успешным опытом объединения регионов, некоторым из них нужно укрупнение. Об этом заявила 24 апреля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Михаил Терещенко / ТАСС

«Безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально», — приводит слова Матвиенко издание «Известия».

Она не стала называть эти регионы и добавила, что время для объединения придёт. При этом спикер Совфеда подчеркнула, что вопрос укрупнения требует продуманного подхода, научных и экспертных обоснований, расчёта экономического эффекта. В таком случае инициативу поддержат люди.

Матвиенко напомнила, что достаточно успешно прошло объединение регионов уже в новой России. Положительный опыт есть, но процедура достаточно сложная, добавила она.

Как сообщало ИА Регнум, спикер Совфеда также заявила, что тема укрупнения постоянно обсуждается на экспертном уровне, подобные решения — не самоцель, а вопрос эффективности страны.