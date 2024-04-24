Укрупнение регионов России ещё не обсуждается в политике — Матвиенко
Матвиенко заверила, что тема укрупнения регионов России пока не стоит в политике
Москва, 24 апреля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Укрупнение регионов, а в России есть такие, которые нуждаются в укрупнении, — это не самоцель, а вопрос эффективности страны. При этом подобные решения должны приниматься только после тщательного анализа и с учётом мнения жителей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Политик подчеркнула, что тема укрупнения «постоянно обсуждается на экспертном уровне».
«Тема обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит. Выскажу свою позицию, мнение. Укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», — цитируют «Известия» спикера Совета Федерации.
По словам Матвиенко, на эту тему есть научные исследования и бесспорно то, что ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен.
Как сообщало ИА Регнум, прогноз научно-технологического развития России до 2030 года нужно не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании 23 апреля президиума президентского Совета по науке и образованию.
8 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что одного патриотического настроя для успеха РФ недостаточно, также для этого необходимы специалисты.
В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.