Москва, 24 апреля, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Укрупнение регионов, а в России есть такие, которые нуждаются в укрупнении, — это не самоцель, а вопрос эффективности страны. При этом подобные решения должны приниматься только после тщательного анализа и с учётом мнения жителей. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Дарья Драй ИА REGNUM Валентина Матвиенко

Политик подчеркнула, что тема укрупнения «постоянно обсуждается на экспертном уровне».

«Тема обсуждается постоянно, но в политической плоскости она пока не стоит. Выскажу свою позицию, мнение. Укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», — цитируют «Известия» спикера Совета Федерации.

По словам Матвиенко, на эту тему есть научные исследования и бесспорно то, что ниже определенной численности населения регион экономически неэффективен.

Как сообщало ИА Регнум, прогноз научно-технологического развития России до 2030 года нужно не просто корректировать, а формировать на принципиально новой основе. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании 23 апреля президиума президентского Совета по науке и образованию.

8 февраля президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию заявил, что одного патриотического настроя для успеха РФ недостаточно, также для этого необходимы специалисты.

В декабре 2023 года Путин заявил, что Россия не сможет существовать без суверенитета, который невозможен без обеспечения безопасности в области технологий и экономики. Он подчеркнул, что будущее каждого государства зависит от их технологического суверенитета.