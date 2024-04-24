Новосибирск, 24 апреля, 2024, 10:55 — ИА Регнум. Подозреваемый в похищении, пытках и убийстве жителя Томской области в 2011 году задержан в Новосибирске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 24 апреля в Telegram-канале.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в причастности к преступлениям, совершённым 13 лет назад в городе Северске. Тогда был похищен местный житель, которого позже нашли убитым в одном из гаражей.

Оперативники установили, что разыскиваемый живёт в Новосибирске, пользуется банковскими и сим-картами, оформленными на третьих лиц. Его задержали при поддержке сотрудников Росгвардии и доставили в Томск, где заключили под стражу.

По данным следствия, задержанный житель Северска испытывал неприязнь к своему знакомому, который работал с недвижимостью, не раз угрожал ему убийством, а в феврале 2011 года похитил, пользуясь помощью ещё двух человек.

Для похищения злоумышленники инсценировали задержание, переодевшись в полицейских. Они насильно усадили потерпевшего в автомобиль, привезли в гаражный кооператив, там избивали и пытали. Мужчину вынудили подписать два договора займа и две долговые расписки к ним на общую сумму 15 млн рублей, а затем задушили. Двух участников преступления ранее задержали и осудили, они находятся в местах лишения свободы.