Стамбул, Турция, 23 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе своего визита в Турцию раздал гостям в немецком консульстве в Стамбуле 60 килограммов шаурмы, сообщило 23 апреля издание Daily Sabah.

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Формальный глава немецкого государства при подготовке визита, приуроченного к 100-летию установления дипломатических отношений двух стран, включил в состав делегации шеф-повара, который и приготовил блюдо.

Раздавая шаурму, Штайнмайер отметил, что выбрал данное блюдо не случайно — шаурму придумали «турецкие гастарбайтеры в Берлине», поэтому блюдо связывает Германию и Турцию, сказал он.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Штайнмайер, прибыв с визитом в Катар, около получаса ждал в самолёте, пока его встретят официальные лица. При этом немецкие СМИ сообщали, что самолёт президента Германии якобы прибыл в Доху ранее намеченного времени.

В ноябре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершил визит в Германию. Подготовка визита проходила в весьма напряжённой атмосфере, отношения двух стран переживают не лучшие времена с тех пор, как потерял свой пост бывший канцлер Герхард Шрёдер, с которым Эрдогана связывали близкие отношения, отмечал обозреватель ИА Регнум Грегор Шпицен.