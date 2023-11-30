Доха, 30 ноября, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который накануне прибыл с визитом в Катар, около получаса прождал в самолёте, пока его встретят официальные лица, сообщило немецкое издание Stern.

Кадр из видео

«Президенту пришлось ждать в дверях самолёта официальных лиц, которые должны были приветствовать его у подножия трапа», — говорится в материале.

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Журналисты отмечают, что Франк-Вальтер Штайнмайер казался потерянным. Все другие пассажиры, включая его супругу, вышли из самолёта после приземления в Дохе.

После прибытия борта выстроился почётный караул, подготовили красную ковровую дорожку. Президента Германии уже ожидал лимузин. Однако только спустя почти 30 минут президент смог ступить на катарскую землю.

В материале отмечалось, что это необычное начало и без того непростого визита в Катар.

При этом газета Tagesspiegel сообщила, что немецкий борт прибыл в Катар раньше запланированного времени.

Штайнмайер отправился сначала в Израиль, а затем в Оман. В срочном порядке президент Германии добавил в программу визит в Катар. Президент прилетал в Доху для встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Несмотря на задержку, встреча с эмиром Катара состоялась в запланированное время.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре глава МИД Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за неуместных высказываний и обвинений. Дипломат заявила в одном из интервью, что на переговорах с эмиром будут обсуждать требования об отказе от спонсирования терроризма. Она отметила, что в этом вопросе особая ответственность лежит на таких странах, как Катар.