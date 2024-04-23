Курган, 23 апреля, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Из-за последствий паводков в Курганской области более 330 человек получили медицинскую помощь, из них 85 госпитализированы. Об этом 23 апреля журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Евгений Кузьмин/ РИА Новости

«Медицинская помощь оказана 331 человеку, из них 85 человек госпитализированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что риск подтопления медицинских организаций в регионе отсутствует. Работают 28 прививочных бригад, вакцинацию прошли более 17 тыс. человек.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля в пресс-службе правительства Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе Кургана снизился до отметки 988 см.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 21 апреля сообщил, что уровень воды в Кургане стабилизировался и пошёл на спад. Он подчеркнул, что на данный момент основной задачей является поддержание дамбы до снижения уровня воды ниже опасного.

Также отмечалось, что в России продолжает сокращаться количество жилых домов, подтопленных в результате паводков.