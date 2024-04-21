Курган, 21 апреля, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Уровень воды стабилизировался и начал спадать в Кургане. Об этом 21 апреля сообщил в Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Пресс-служба губернатора Курганской области Вадим Шумков во время обхода курганских дворов

«Вода в Кургане стабилизировалась и потихоньку пошла на спад. Это не повод расслабиться, так как сейчас основная задача здесь — держать дамбу до снижения уровня ниже опасного», — написал глава региона.

Шумков прикрепил к сообщению снимки паводка из космоса. На них ясно видны масштабы бедствия и как укреплённая дамба спасает Курган от затопления. Губернатор выразил благодарность всем, кто днём и ночью работал над укреплением дамбы последние две недели.

На территории Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. По данным МЧС России на 20 апреля, в регионе остаются подтопленными 1989 жилых и 3380 дачных домов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Кургане жителей домов, расположенных у дамбы, срочно эвакуируют из-за угрозы подтопления. Жителей призвали забирать детей, пожилых, маломобильных родственников и домашних животных, взять с собой всё необходимое и покинуть опасную зону.

Уровень реки Тобол составляет 1013 сантиметров, и в Кетовском округе у Белого Яра продолжает прибывать вода. В центре Кургана полностью ушёл под воду участок набережной реки Тобол, длина которого составляет почти 1 км.