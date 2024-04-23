Полтава, Украина, 23 апреля, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в города Полтаве на Украине, сообщает 23 апреля украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

«Полтава… сообщают о взрывах», — говорится в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как передавало ИА Регнум, ранее 23 апреля в Днепропетровске прогремели взрывы. В этот же день в подконтрольной Киеву части Херсонской области сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 23 апреля в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Подробности инцидента не приводились. Кроме того, издание сообщило, что на Украине ночью 23 апреля взрывы раздались в Киеве. В городе сработала система ПВО.