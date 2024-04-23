Берлин, 23 апреля, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Германии нужно снять фокус с поддержки Украины оружием и уделить внимание попыткам мирного разрешения конфликта, заявил бывший бургомистр Берлина и депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Чего мне часто не хватает, так это продвижения дипломатических решений, организации конференций по разоружению и миру, попыток найти партнёров хотя бы для прекращения огня», — сказал он изданию Zeit.

Также депутат раскритиковал мнение о том, что поставки оружия Киеву помогут решить конфликт. Кроме того, депутат подверг критике то, что во внешней политике Германии сильно возросла роль оружия.

Как передавало ИА Регнум, 30 марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в интересах собственной безопасности Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Шольц 13 марта заявил, что Берлин исключает поставки дальнобойных систем вооружения кому-либо, смысл которых заключается в том, что при этом придётся задействовать немецких военных. По его словам, речь идёт об участии специалистов бундесвера в принятии решения о том, «куда целиться, куда стрелять и что поражать».

Кремль и МИД ранее неоднократно подчёркивали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, отмечая, что в ином случае спецоперация продолжится.