Москва, 23 апреля, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Более 250 мероприятий выполнено при создании Ленинградского военного округа, заявил министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля на заседании коллегии ведомства.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Министр обороны России Сергей Шойгу

Он напомнил, что решение о формировании Ленинградского и Московского военных округов из Западного военного округа принял в 2022 году президент России Владимир Путин. С 1 марта округа приступили к выполнению задач.

«При создании Ленинградского военного округа выполнено более 250 мероприятий. В том числе сформирован 44-й армейский корпус. Три мотострелковые бригады будут реорганизованы в мотострелковые дивизии», — отметил Шойгу.

Глава Минобороны добавил, что в Московском военном округе проведено более 400 организационных мероприятий, до конца года будут завершены ещё десять. В войска поступит более 2,4 тыс. единиц современных образцов вооружения и техники.

Полученный в ходе СВО опыт внедряется в практику, при обучении военнослужащих особое внимание уделяется работе с беспилотниками. Потенциал округов будет наращиваться в соответствии с планом деятельности Минобороны, сообщил Шойгу.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 26 февраля 2024 года подписал указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, которые в 2010 году были расформированы и включены в состав Западного военного округа.

В декабре 2022 года Шойгу заявил о необходимости создать новые стратегические территориальные объединения ВС РФ в условиях расширения НАТО.