Москва, 21 декабря, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В условиях расширения НАТО в России необходимо создать новые стратегические территориальные объединения ВС РФ. Об этом в ходе заседания итоговой коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется… <…> создать два межвидовых стратегических территориальных объединения вооруженных сил — Московский и Ленинградский военные округа», — сказал Шойгу.

Он также призвал совершенствовать состав и структуру видов ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Шойгу предложил нарастить группировку войск на северо-западе России из-за действий НАТО.