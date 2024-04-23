Кишинёв, 23 апреля, 2024, 13:43 — ИА Регнум. В Молдавии сотрудники полиции проводят обыски у оппозиционеров, побывавших на съезде в Москве, сообщает 23 апреля RT со ссылкой на источники.

ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

По словам депутата молдавского парламента Марины Таубер, полицейские проводят обыски у представителей оппозиции, которые были на съезде в Москве.

«Мы узнали, что у некоторых наших представителей прошли обыски», — сказала она.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС. В мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она напомнила, что с приходом к власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию.

Участников прошедшего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинёв запугивали и допрашивали, сообщили ранее в пресс-службе блока «Победа».

Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану 23 апреля обвинил участников молдавского оппозиционного блока «Победа» в намерении дестабилизировать ситуацию в республике.