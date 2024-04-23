Кишинёв, 23 апреля, 2024, 09:09 — ИА Регнум. Глава полиции Молдавии Виорел Чернауцану обвинил участников молдавского оппозиционного блока «Победа» в намерении дестабилизировать ситуацию в республике.

Максим Блинов/РИА Новости Лидер партии «Шор» Илан Шор на съезде молдавских политиков и общественных деятелей в Москве

«Информация об их намерении дестабилизировать ситуацию в стране и других аспектах, связанных с безопасностью, у нас есть», — сказал он в эфире «Радио Молдова».

При этом он отметил, что не может предоставить дополнительные сведения в интересах расследования.

Как передавало ИА Регнум, в Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС. В мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она напомнила, что с приходом к власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию.

22 апреля делегатов съезда «Победа» молдавские погранслужбы продержали около трёх часов без каких-либо доводов в аэропорту Кишинёва. Среди задержанных также была вернувшаяся из Москвы лидер партии «Возрождение» Наталья Параска. Её доставили на допрос в Службу информации и безопасности.