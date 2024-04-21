Москва, 21 апреля, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Прибывшая в Россию глава Гагаузкой автономии Евгения Гуцул не знает, как доберётся домой, пустят ли её на родину власти в Кишинёве, заявила она 21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников в Москве. Трансляцию мероприятия вела интернет-площадка Privesc.eu.

ТАСС/PA/DUMITRU DORU Евгения Гуцул

Глава Гагаузии напомнила, что с приходом в власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию.

«Под руководством Майи Санду на нас заводятся уголовные дела, нас арестовывают. Мы не знаем, как мы долетим домой, пустят ли нас на нашу родину», — сказала Гуцул.

При этом она подчеркнула, что у неё одно гражданство — Молдавии, в отличие тех, кто сейчас руководит республикой.

О прибытии Гуцул в Москву стало известно 21 апреля. Она участвует в съезде с участием лидера запрещённой в Молдавии партии «Шор» Илана Шора, партий «Возрождение» и VICTORIE. На мероприятии объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория».

Как сообщало ИА Регнум, Гуцул неоднократно посещала Россию с рабочим визитом весной. У неё были встречи с российским руководством, в том числе с ней встретился президент Владимир Путин.

6 марта исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян объявил, что против главы Гагаузии возбудили уголовное дело, но она всё равно вернулась в Молдавию. 10 апреля, когда Гуцул прилетела в Кишинёв после очередной поездки в Россию, её отправили на допрос.

В Молдавии 20 октября 2024 года пройдут президентские выборы. В тот же день будет референдум, на котором гражданам предстоит выбрать, поддерживают они вступление страны в ЕС или нет.