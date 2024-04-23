Пекин, 1 февраля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В 2022 году (4720 год по календарю Китая) китайский Новый год, у которого нет фиксированной даты, так как он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния и перемещается между 21 января и 21 февраля, начнется 1 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

При этом до Синхайской революции 1911 года, когда была свергнута династия императоров Цин, лунный календарь в Китае был сменен на солнечный (европейский) и началам Нового года стали называть 1 января.

Однако считавшийся до этого момента в стране новым годом (по лунному календарю) праздник весны, история которого насчитывает уже свыше 4000 лет, китайским народом встречается более торжественно и является главным и наиболее продолжительным праздник и в Китае, и в других странах Восточной Азии.

Это обстоятельство связано с тем, что большая часть населения страны все еще является сельской и продолжает жить по лунному календарю, с которым связаны все полевые работы и многие праздники.

Наступивший год является годом чёрного водяного Тигра и продлится до 23 января 2023 года. При этом полный цикл китайского календаря состоит из 12 зодиакальных животных (Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья) и пяти элементов (вода, земля, огонь, металл и дерево). Каждому элементу также соответствует свой цвет.

Также китайский Новый год является семейным праздником, когда миллионы жителей страны стараются вернуться в родные города, чтобы встретить праздник со своими близкими. Сезон новогодних поездок в Китае называется «чуньюнь» и считается самым крупным в мире миграционным явлением.