Горно-Алтайск, 27 июля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Республике Алтай совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. Об этом 27 июля сообщил Telegram-канал «112». В результате ЧП винтокрылая машина загорелась.

Кадр из видео

Уточняется, что Ми-8 рухнул в Тюнгуре. При посадке вертолёт зацепил линию электропередачи. На опубликованных в сети кадрах видно, как вертолёт полностью охватило пламя, поднимается столб чёрногов дыма.

В экстренных службах заявили, что, по предварительным данным, погибли шесть человек, ещё семь пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, на днях в Павловске Воронежской области совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. По предварительным данным, один человек пострадал.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3822313" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вертолет Ми-8, который рухнул в Тюнгуре, при посадке зацепил линию электропередачи

13 мая в управлении МЧС по Тверской области сообщили, что вертолёт «Робинсон-66» совершил жёсткую посадку в районе Селихово. К операции привлекались 11 человек и четыре единицы техники. Пострадавших не было.

В Мурманской области после жёсткой посадки вертолёта помощь врачей потребовалась четырём пострадавшим. На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе три члена экипажа. Вертолёт вылетел из села Краснощелье в село Ловозеро, где рухнул при заходе на посадку. Причиной крушения могли стать погодные условия — снегопад.