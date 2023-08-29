Челябинск, 29 августа, 2023, 14:21 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области потерпел крушение вертолёт Ми-8 Федеральной службы безопасности, погибли три человека, сообщили в экстренных службах.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Около посёлка Прудный в лес упал вертолет, предварительно, принадлежащий ФСБ РФ», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Отмечается, что на борту находился только экипаж, погибли три человека.

Причиной крушения вертолёта, по предварительным данным, стал отказ техники. Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полёт.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля шесть человек погибли и девять пострадали при крушении вертолёта Ми-8 в селе Тюнгур Республики Алтай. Вертолёт разбился при заходе на посадку. Он задел электрические провода, загорелся и упал.