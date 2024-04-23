Авдеевка, ДНР, 23 апреля, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Захваченный в ходе спецоперации на Украине трофей в виде танка Leopard производства Германии появился на кадрах Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Leopard 2 ремонт

Отмечается, что немецкая боевая машина была доставлена с передовой с авдеевского направления в ремонтное подразделение российской группировки войск «Центр».

Процесс эвакуации танка проходил в два этапа. Изначально велась инженерная разведка района эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем организовали операцию по эвакуации бронемашины. Танк доставили в ремонтное подразделение, где за короткое время специалисты заменят гусеничные ленты и ряд элементов электропроводки танка. После этого будет принято решение о дальнейшей транспортировке танка, пояснили в Минобороны.

Командир ремонтного взвода ЦВО с позывным Перо уточнил, что немецкий танк вывели из строя путём наезда на противотанковые мины. В результате танк был обездвижен, машина потеряла одну гусеничную ленту. В дальнейшем российские бойцы применили FPV-дроны. Танк получил осколочные повреждения, возникло возгорание электропроводки некоторых приборов, датчиков давления разных некритичных узлов, добавил командир. По его словам, экипаж ВСУ бросил машину, несмотря на то что танк можно было использовать в бою. Для его восстановления потребуется несколько дней. После устранения всех повреждений трофейный Leopard будет готов к применению, его дальнейшую судьбу определит командование, заключил военный.

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Как сообщало ИА Регнум, 6 июня 2023 года Минобороны РФ впервые обнародовало кадры уничтоженных Leopard, в тот же день ВСУ потеряли восемь таких танков. Противник применил их, пытаясь прорвать оборону российских войск. В Германии заявили, что не имеют возможностей для замены каждого подбитого в ходе спецоперации на Украине танка.

В марте стало известно, что бойцы Южной группировки российских войск уничтожили немецкий танк Leopard на донецком участке фронта в ДНР. Командир взвода БПЛА с позывным Батайск уточнил, что боевая техника противника была обнаружена при облёте позиций, местонахождение танка также подсказали соседние подразделения. Особых отличий у западных образцов техники нет, обычный металл, который так же уничтожается, сверхъестественных способностей и живучести нет никаких, констатировал командир.