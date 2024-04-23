Геническ, Херсонская область, 23 апреля, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Болгарская община Херсонской области составила письма в адрес президента Болгарии Румена Радева и руководителей ряда политических партий страны с призывом к прекращению поставок боеприпасов Вооружённым силам Украины (ВСУ), использующим снаряды для обстрелов левобережья Днепра. Об этом журналистам рассказал представитель болгарской общины области Геннадий Недялков.

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«Нам очень обидно, так как болгарские власти, не соблюдая волю народа, решили всё-таки помочь укронацистскому режиму в геноциде всех народов славянских», — сказал он.

Недялков добавил, что ранее болгарская община уже обращалась к президенту и всем политическим силам, не безразличным к ситуации в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Были подготовлены письма для отправки как Румену Радеву, так и всем представителям болгарской власти, тех политических структур, которые не поддерживают проплаченные действия политических сил республики.

Письма, по словам Недялкова, получит руководство партий «Возрождение» и «Есть такие люди», Болгарской социалистической партии. Община подготовила обращения в Красный Крест, ООН, СПЧ ООН и ОБСЕ.

Позицию этнических болгар Херсонской области поддержал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер. Он считает, что обращения проживающих в Херсонской области болгар должны быть максимально использованы для того, чтобы остановить поставки оружия, убивающего мирных жителей. Эти действия нарушают конвенцию ООН, запрещающую использование такого оружия против мирных людей. Абажер призвал болгар к единству, поскольку русские и болгары являются братскими народами, они не могут находиться в военной конфронтации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце января Болгария для отправки на Украину начала транспортировку бронированных машин. Первый конвой из 30 вагонов отправился 7 марта. Всего Болгария передала Украине 100 машин, уточнил министр обороны Тодор Тагаев.

Глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер заявил, что болгарским властям следует думать о национальных интересах, а не прислуживать «заокеанскому хозяину» вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.