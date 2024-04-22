Кишинёв, 23 апреля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Лидер вошедшей в политический блок «Победа» партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии (СИБ) угрожали ей уголовной ответственностью за поездку в Москву на съезд молдавской оппозиции.

Airport.md Аэропорт Кишинева

По прилёту в Кишинёв Наталью Параску доставили из аэропорта в СИБ для «отдельного разговора».

«Разговор длился два часа с тремя сотрудниками Службы, вопросы задавались, по моему мнению, не очень правильные, потому что спрашивали «почему вы полетели в Российскую Федерацию, вы же знаете, что РФ — страна-агрессор, будет уголовная ответственность за это», — рассказала Параска журналистам.

Она пояснила, что сотрудники СИБ хотели знать детали обо всех встречах в Москве, подробности общения с российскими чиновниками и политиками. Также её спрашивали о целях политблока и о том, почему он был создан именно в Москве.

Глава партии добавила, что «людей запугивали», около 200 человек держали в аэропорту без воды и еды, без объяснений.

«Психологическое давление и незаконные действия», — оценила действия СИБ Наталья Параска, уточнив, что не имеет претензий к сотрудникам СИБ за исключением того, что ей не давали ответить на звонки семьи и адвоката.

Политик считает эту беседу «указанием» сверху, поскольку все вопросы ей зачитывались с листа.

Как сообщало ИА Регнум, участников съезда молдавской оппозиции в Москве задержали на несколько часов погранслужбы в аэропорту Кишинёва, подтвердила 22 апреля депутат парламента Молдавии Марина Таубер.

Она добавила, что делегатов съезда «Победа» правоохранители продержали около трёх часов без каких-либо доводов. Позже их всё же выпустили из аэропорта.

21 апреля в Москве на съезде молдавских политиков и общественников оппозиционный политик Илан Шор назвал Молдавию захваченным государством, в котором уже фактически сформировали ГУЛАГ, где любого оппозиционера изначально считают предателем. По его словам, оппозиционные политики с удовольствием провели бы это мероприятие в Кишинёве, в Оргееве, в Гагаузии или в других регионах республики. Однако в Молдавии сегодня ни один инакомыслящий не имеет права голоса. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима, добавил Шор.

Также в Москву для участия на съезде молдавских политиков и общественников прибыла глава Гагаузкой автономии Евгения Гуцул. Она заявила, что не знает, как доберётся домой, пустят ли её на родину власти в Кишинёве. С приходом к власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию, пояснила Гуцул.