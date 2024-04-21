Москва, 21 апреля, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор назвал Молдавию захваченным государством, в котором уже фактически сформировали ГУЛАГ и которое любого оппозиционера изначально считает предателем. Он заявил об этом 21 апреля на съезде молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС, трансляция мероприятия велась в соцсетях.

Стрингер/РИА Новости

По словам Шора, оппозиционные политики с удовольствием провели бы это мероприятие в Кишинёве, в Оргееве, в Гагаузии или в других регионах республики.

«Но сегодня Молдова — захваченное государство. Сегодня в Молдове ни один инакомыслящий не имеет права голоса. Сегодня в Молдове по сути сформирован ГУЛАГ. Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально «предатель». Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 7 апреля Шор заявил, что ответственность за разрыв отношений России с Молдавией несёт правящая в республике Партия действия и солидарности. Он добавил, что жители Молдавии не поддерживают такую политику.

Лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон и Шор 18 марта поздравили президента России Владимира Путина с убедительной победой на выборах. Они назвали рекордный результат Путина на выборах доказательством твёрдой поддержки российским народом и высокого доверия к главе государства.

Лидер молдавской оппозиционной партии «Шор» 8 марта заявил, что власти республики боятся из-за того, что оппозиция Молдавии сможет сотрудничать с Россией и получать блага для жителей страны. По его мнению, жители республики не выберут курс Евросоюза, так как настроенное на это руководство республики полностью дискредитировало себя за четыре года правления.