Москва, 22 апреля, 2024, 21:45 — ИА Регнум. Треш-стример, задержанный в Пензе за публикацию видео с оскорблением участников СВО, признал вину и объяснил свой поступок тем, что выпил и не контролировал свои эмоции. Видеозапись с признанием задержанного 22 апреля опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.

кадр из видео

«Это произошло потому, что я выпил и не проконтролировал эмоции. Прошу прощения, что я задел ваши чувства и оскорбил, я не хотел этого делать, я был не прав», — сказал он в ходе допроса.

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Как передавало ИА Регнум, полицейские из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ по Пензенской области 22 апреля задержали треш-стримера, который оскорбил участников спецоперации. Видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была опубликована в начале апреля. В период, когда проводилась доследственная проверка, подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя.

В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали, в ближайшее время он будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий, добавила Волк.