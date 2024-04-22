Пенза, 22 апреля, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Полицейские из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ по Пензенской области задержали треш-стримера, который оскорбил участников спецоперации. Об этом сообщили официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

МВД России

«Видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя», — написала Волк в Telegram-канале.

Представитель МВД добавила, что в результате оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали. В ближайшее время он будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий.

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Как передавало ИА Регнум, 2 апреля блогершу Нелли Хомячкову (Штефан), которая во время стрима оскорбительно высказалась в адрес российских военных — участников СВО, оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Решение вынес Батайский горсуд, признав Штефан виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Она признала себя виновной в полном объёме.

23-летняя Нелли Хомячкова 21 марта во время стрима заявила о своей ненависти к участникам СВО и обругала их. Также она извинилась перед жителями Украины, заявив, что российские военные должны «отойти».