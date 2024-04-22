Оренбург, 22 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. В Оренбурге прошёл пик паводка, специалисты демонтируют дамбы. Об этом 22 апреля сообщил мэр города Сергей Салмин в Telegram-канале.

Максим Богодвид /РИА Новости

«Сейчас пик паводка прошёл. Уровень воды в реке Урал снижается, и соответственно в реке Сакмара», — сказал Салмин.

Он добавил, что в городе приступили к демонтажу водоналивной дамбы, которая балы построена на улице Черепановых и улице Чичерина.

По словам мэра, там, где вода сошла, работают комиссии. Они уже прошли более 1772 домовладений.

Как ранее передавало ИА Регнум, глава МЧС России Александр Куренков 22 апреля сообщил, что от жителей Оренбургской области принято около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка. Он добавил, что жителям региона уже выплачено более 800 миллионов рублей.

Также 22 апреля в МЧС сообщили, что паводковая ситуация в Оренбургской области стабилизировалась, уровень воды снижается. При этом на территории Курганской и Тюменской областей проходит активная фаза весеннего половодья и обстановка постоянно меняется.