Москва, 22 апреля, 2024, 17:02 — ИА Регнум. В России установили штрафы до 600 тыс. рублей за неправильное обращение с побочными продуктами животноводства, если это повлекло за собой возникновение эпидемии. Соответствующий закон подписал 22 апреля президент России Владимир Путин.

Александр Погожев ИА Регнум

Согласно опубликованному на портале правовой информации закону, за несоблюдению требований при хранении, транспортировке, обработке, переработке, реализации навоза или помёта устанавливается соответствующий штраф.

Так, за нарушение требований должностные лица заплатят штраф размером от 30 до 40 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели — от 50 до 60 тыс. рублей, юрлица — от 250 до 350 тыс. рублей.

При этом за повторное нарушение закона штраф увеличится и достигнет для должностных лиц от 40 до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 60 до 70 тыс. рублей, для юридических лиц — от 350 до 450 тыс. рублей.

В документе также говорится, что при причинении вреда здоровью людей, окружающей среде и при возникновению эпидемии во время обращения с побочными продуктами животноводства штраф для должностных лиц составит от 50 до 60 тыс. рублей, для ИП — от 80 до 90 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 до 600 тыс. рублей. При этом в качестве альтернативного наказания предусмотрена возможность приостановления деятельности ИП, а также должностных и юридических лиц на срок до 90 суток.

Вместе с тем штраф также предусмотрен за порчу плодородного слоя почвы при обращении с побочными продуктами животноводства. Для юрлиц максимальный размер штрафа — 80 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, с 1 марта всех владельцев сельскохозяйственного скота обязали маркировать животных. Так, животным присваивается уникальный номер, который заносится в единую базу данных.

Помимо коров, свиней, коз и овец, в список по обязательной маркировке вошли куры, верблюды, олени и пчёлы. При этом отмечалось, что обычные домашние питомцы обязательной маркировке не подлежат.

Такие действия нужны для того, чтобы предотвратить распространение болезней и оперативно выявлять их источники. Учёт животных Россельхознадзор будет вести бесплатно, при этом маркировать их гражданам придётся уже за свой счёт.

Уточнялось, что закон не делает исключений для личных подсобных хозяйств — они тоже обязаны промаркировать животных и поставить их на учёт, даже если животные выращиваются для собственных нужд.