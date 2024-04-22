Москва, 22 апреля, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В Узбекистане могут запустить рейтинг вузов по уровню подготовки в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Sberbank.com Александр Ведяхин

Систему критериев для оценки качества высшего образования в сфере искусственного интеллекта, рейтинг вузов по ИИ, разработал Альянс в сфере искусственного интеллекта. Его участниками могут быть и высшие учебные заведения Узбекистана.

По словам Александра Ведяхина, одна из целей Альянса в сфере ИИ — обеспечить рост числа выпускников вузов в сфере искусственного интеллекта и более высокий уровень подготовки кадров, в которых остро нуждаются российские компании и экономика страны в целом. Похожие задачи стоят перед бизнесом и властью в других странах, а значит, трансграничный обмен опытом способен существенно усилить эффект от этой работы.

Рейтинг вузов представляет собой прозрачную систему оценки учебных заведений по широкому спектру критериев. Она служит источником объективной информации для абитуриентов, бизнеса и государства. Кроме того, рейтинг — постоянно функционирующая площадка для взаимодействия между российским бигтехом и системой образования.

Лидерами рейтинга в 2023 году стали десять российских вузов. Созданный ориентир на лидеров послужит тому, что к 2030-му не менее 100 университетов будут иметь возможность ежегодно выпускать тысячи специалистов по AI, уровень подготовки которых будет соответствовать требованиям ведущих технологических компаний и сможет удовлетворить растущую кадровую потребность.

«В первую очередь мы создали рейтинг вузов по качеству образования в сфере искусственного интеллекта для людей, активно работающих в сфере Al», — прокомментировал Александр Ведяхин. Он добавил, что образование — это самое главное, что необходимо для развития любой современной технологии.

«Для студентов узбекских вузов образование в области искусственного интеллекта также является очень важной составляющей», — добавил зампред Сбербанка. Он пояснил, что рейтинг вузов по Al не просто соревнование, а возможность посмотреть на себя со стороны и стать ещё лучше, чтобы выпускать классных специалистов, которые будут востребованы как в Узбекистане, так и за его пределами.