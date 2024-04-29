Москва, 29 апреля, 2024, 10:00 — ИА Регнум. Педагогика вошла в тройку самых востребованных специальностей в России. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчётом правительства в Госдуме. Именно поэтому, по словам главы правительства, в российских вузах растёт количество бюджетных мест по этому направлению обучения.

mos.ru Молодой учитель

В 2024 году объём контрольных цифр приема за счет средств федерального бюджета, выделенных педагогическим вузам, составляет почти 45 тыс. мест. Существенное увеличение количества поданных заявлений на педагогические программы в педвузах отмечалось в 2023 году. Тогда было зафиксировано на 33% больше заявлений в сравнении с 2022 годом.

При этом конкурс на педагогические специальности достиг 12 человек на место, всего в вузы страны в 2023 году было подано 905 тыс. заявлений на педагогически специальности. Ожидается, что в текущем году этот показатель удержится на таком же уровне.

Быть учителем в России становится престижнее благодаря созданной по нацпроекту «Образование» комфортной рабочей среде и расширению мер поддержки педагогов. Больше внимание уделяется и профессиональному развитию учителей и управленцев в сфере образования.

Постоянно совершенствоваться, получать поддержку и обмениваться опытом учителя могут благодаря Центру непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Кроме того, они могут участвовать в работе создающихся на базе профильных вузов педагогических технопарков «Кванториум», где дети под руководством наставников изучают лазерные технологии, нейротехнологии и искусственный интеллект, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и многое другое. Всего в стране работает уже более 33 таких технопарков.

К примеру, педагогический технопарк «Кванториум» открылся на базе Набережночелнинского государственного педуниверситета (НГПУ). На базе площадки работают цифровые лаборатории по физике, химии, биологии и физиологии. Кроме того, студенты могут проводить там научно-исследовательские эксперименты по многим направлениям, в том числе в области нейротехнологий.

«Площадка «Кванториум» не только для студенчества, но и для того, чтобы мы здесь занимались с психолого-педагогическими классами, учителями. Это научно-образовательный проект, который позволяет коммуницировать со школами», — отметила ректор НГПУ Альфинур Галиакберова.

Активно развивают свои умения и сельские учителя. Для них работает программа «Земский учитель». Например, учитель английского языка Валентина Захарова переехала из Ростова-на-Дону в небольшой город в Алтайском крае. Там она преподает в Первомайской школе. Получив компенсацию по программе, педагог смогла приобрести собственное жильё.

«Так как проживаю в городе Рубцовске, администрация школы составила мне очень удобное расписание, чтобы я ездила на работу всего три раза в неделю», — говорит она. Свободное от школы время она посвящает развитию в Рубцовске программы по адаптивному футболу с применением нейроупражнений.

«В ходе уроков английского языка активно применяю и интегрирую нейропсихологические упражнения для изучения и отработки материала урока как стимуляцию мотивации обучении иностранного языка», — отметила Валентина.

А с 1 сентября 2024 года федеральную выплату в 5 тыс. рублей начнут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах. Сегодня в России насчитывается более 34 тыс. таких сотрудников — они играют важную роль в воспитательном процессе, создавая для школьников комфортные условия для развития. Классные руководители школ и кураторы групп в колледжах и техникумах, работающие в населённых пунктах с численностью жителей менее 100 тыс. человек, будут получать федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Образование» учителя по всей стране могут повышать квалификацию, получать методическую и иную поддержку, а также участвовать в работе создающихся на базе профильных вузов педагогических технопарков «Кванториум».

Для школьников, которые только планируют стать педагогами, а также для всех тех, кто хочет получить дополнительное образование в этом направлении, в 2023 году был создан портал будьучителем.рф, где собрано более 170 учебных заведений со всей страны. Из них 34 вуза — профильно педагогические, в остальных есть педагогические специальности в общем каталоге направлений обучения.