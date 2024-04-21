Санкт-Петербург, 21 апреля, 2024, 19:30 — ИА Регнум. Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла 21 апреля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Александр Демьянчук/ТАСС

Единственный гол в игре забил полузащитник Клаудиньо на 23-й минуте. Пас ему передал нападающий Матео Кассьерра.

«Сине-бело-голубые» в общей сложности набрали 50 очков и остались на первом месте в турнирной таблице РПЛ. У «Оренбурга» 26 очков, команда находится на 12-й строчке.

«Зенит» с начала года ни разу не проигрывал, победив шесть раз и три раза сыграв в ничью. Оренбургская команда до сегодняшнего матча не проигрывала шесть раз подряд.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля ФК «Краснодар» почти догнал «Зенит», обыграв воронежский «Факел» со счётом 2:0 в матче 25-го тура РПЛ. У кубанской команды 46 очков, она находится на втором месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» также прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России в ходе встреч в полуфинале с московским ФК «Спартак». В финал также прошёл ЦСКА после игр с калининградской командой «Балтика».