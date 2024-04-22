Николаев, Украина, 22 апреля, 2024, 13:44 — ИА Регнум. В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы, пишет 22 апреля издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сообщают о взрывах в Николаеве», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Николаевской области воздушная тревога не объявлялась.

Как передавало ИА Регнум, российские войска 21 апреля нанесли точечный удар баллистической ракетой по транспортно-логистическому объекту портовой инфраструктуры Одесской области Украины.

Мэр Одессы 21 апреля сообщил об ударе по припортовой инфраструктуре в городе. По информации украинских СМИ, взрыв прогремел через несколько минут после того, как объявили воздушную тревогу.

В ночь на 21 апреля взрывы также прогремели в подконтрольных ВСУ Херсоне и Харькове. На тот момент режим воздушной тревоги действовал в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.