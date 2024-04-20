Киев, 21 апреля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. В подконтрольных Киеву городах Харькове и Херсоне прогремели взрывы. Об этом 20 апреля сообщили украинские издания «Страна. ua» и «Суспільне».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Информацию о взрывах в Харькове подтвердил и глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он написал об ударах по городу и призвал жителей региона оставаться в укрытиях.

В подконтрольном украинским войскам Херсоне произошло несколько взрывов. Информация о возможных пострадавших в результате взрывов в обоих городах не поступала.

Уточняется, что, по данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, в четырех областях страны действовал режим воздушной тревоги — в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской. В подконтрольной Украине части Херсонской области воздушная тревога на момент взрывов не объявлялась.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах на контролируемой киевским режимом территории. В военном ведомстве неоднократно подчеркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и использующимся в военных целях объектам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 20 апреля на территории Украины взрывы прогремели в городе Шостке в Сумской области на севере страны, на территории Одесской области и в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье по объекту, который использовали для ведения боевых действий ВСУ.