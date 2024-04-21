Одесса, Украина, 21 апреля, 2024, 15:05 — ИА Регнум. В районе расположения припортовой инфраструктуры в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

По его словам, взрыв произошёл на транспортно-логистическом объекте припортовой инфраструктуры города.

Как написало украинское издание «Общественное», взрыв прогремел спустя минуту после объявления в Одессе воздушной тревоги.

Министерство обороны России ещё не сообщало о каких-либо ударах по контролируемой киевским режимом территории. В ведомстве неоднократно заявляли, что российские военные наносят удары только по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве на территории Одессы. На тот момент в Одесской области объявляли воздушную тревогу.

В Одессе 20 апреля прогремел мощный взрыв. В то время в Одесской и Николаевской областях прозвучали сирены воздушной тревоги.

Украинские СМИ 21 апреля сообщили о взрывах в Харькове. Эти сообщения подтвердил глава назначенной киевским режимом военной администрации Харьковской области Олег Синегубов, который при этом не уточнил подробности произошедшего.