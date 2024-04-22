Москва, 22 апреля, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые силы России поразили позиционный район украинской противовоздушной обороны (ПВО) и пункт хранения безэкипажных катеров. Об этом 22 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Алексей Майшев

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены: позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки российские средства ПВО сбили 240 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Конашенков сообщил, что российская армия в ходе ударов авиацией, ракетными войсками и артиллерией уничтожила истребитель МиГ-29 ВВС Украины на аэродроме Днепр, а также пункт управления ВСУ, установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокатор для обнаружения воздушных целей.

Кроме того, был уничтожены цех производства беспилотников, радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой «Пеликан», а также живая сила и военная техника ВСУ в 104 районах. За сутки российские средства ПВО сбили 194 украинских беспилотника и восемь снарядов HIMARS и «Ураган».