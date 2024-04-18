Москва, 19 апреля, 2024, 01:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России начало передислокацию в Москву военной техники, которая будет участвовать в параде Победы 9 мая, сообщили в пресс-службе ведомства 18 апреля.

ИА REGNUM Парад Победы

Её разместят во временном парке в московском районе Печатники.

«Сегодня военная техника механизированной колонны, принимающей участие в военном параде на Красной площади 9 мая 2024 года, начала передислокацию с тренировочной площадки в подмосковном Алабине во временный парк техники в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы», — говорится в сообщении.

Сопровождают колонны с техникой будут патрульные наряды ГИБДД и Военной автоинспекции. Всего Минобороны планирует передислоцировать более 100 единиц боевой техники, в а также специализированных автомобилей технического обеспечения и обслуживания.

Перед парадом машины пройдут тщательную подготовку. Технику окрасят в установленные цвета и нанесут на неё праздничную символику. 5 мая состоится генеральная репетиция парада к 79-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В конце февраля колонны из Ивановской области в Подмосковье передислоцировали пусковые установки подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс». Их перебазировали для подготовки к участию в параде Победы на Красной площади.

20 марта министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы 9 мая в Москве примут участие более девяти тысяч человек, а также 75 единиц военной техники и авиация.