Вашингтон, 22 апреля, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Истребитель возглавляемой США коалиции уничтожил в Сирии пусковую установку после неудачной ракетной атаки вблизи американской базы в САР, передаёт телеканал Sky News.

(сс) U. S. Air National Guard /Tech. Sgt. Megan Floyd

«По словам представителя США, истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в целях самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке вблизи базы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из военнослужащих США в результате атаки не пострадал. Удар по военной базе якобы произвели иракские вооруженные группировки, сообщил телеканал.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля новостной портал Shafaq News сообщил, что иракские шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», нанесли ракетный удар по американской военной базе на северо-востоке Сирии. Сообщалось, что шииты выпустили по меньшей мере пять ракет.

В ночь на 20 апреля взрыв прогремел на военной базе Кальсу, расположенной в провинции Бабиль к югу от столицы Ирана Багдада. По данным телеканала Al Arabiya, в результате инцидента погиб один человек, ещё двое получили ранения. Как сообщили в шиитском народном ополчении «Аль-Хашд аш-Шааби», по базе нанесли авиаудар.