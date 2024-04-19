Багдад, 20 апреля, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Взрыв прогремел на военной базе Кальсу в иракской провинции Бабиль к югу от Багдада, сообщил 20 апреля телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в иракской службе безопасности.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

В результате произошедшего погиб один человек и ещё двое получили ранения. После взрыва на базе вспыхнул пожар. Причины случившегося пока не ясны.

Шиитское народное ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» написало в социальных сетях о том, что по базе нанесли авиаудар. В сообщениях отмечалось, что на объекте располагаются силы ополчения, а также отряды армии и федеральной полиции Ирака.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало, что американские военные ударили по объекту в Ираке. Жертвой атаки стал командир иракской шиитской группировки «Катаиб Хезболлах».

Организация подтвердила гибель одного из своих лидеров. Автомобиль, в котором тот находился, подорвали с помощью беспилотника. По данным «Катаиб Хезболлах», всего при нападении погибли три человека.