Багдад, 22 апреля, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Иракские шиитские вооружённые группировки, входящие в состав «Исламского сопротивления Ирака», нанесли ракетный удар по американской военной базе на северо-востоке Сирии. Об этом 21 апреля сообщил новостной портал Shafaq News.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Отмечается, что в результате удара на территории аэродрома в Харраб-эль-Джейре раздалось несколько сильных взрывов. Удар был нанесён с территории Ирана из района Хамад-Ага.

Как уточнило агентство Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности, шииты выпустили по меньшей мере пять ракет. Кроме того, эта атака против сил США в регионе стала первой с начала февраля, когда группировки «Исламского сопротивления Ирака» атаковали с помощью беспилотника эту же американскую военную базу. В конце января шииты нанесли удары по военной базе США в Эш-Шаддади на юге Сирии, выпустив несколько ракет.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля шиитские группировки заявили, что атаковали авиабазу «Рамат-Давид» на севере Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов. До этого шииты нанесли удар по военной базе «Тель-Ноф» в центральной части Израиля. Тогда иракские формирования заявили, что продолжат наносить удары в ответ на гибель мирного населения в результате действий израильских вооружённых сил в секторе Газа.