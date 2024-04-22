Москва, 22 апреля, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Шесть дней продлится рабочая неделя в России с 22 апреля, она завершится в субботу, 27 апреля. Это следует из утвержденного Правительством РФ производственного календаря на 2024 год.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие за работой

В воскресенье (28 апреля) начнутся первомайские праздники, которые продлятся включительно до среды (1 мая), когда в России отмечают День Весны и Труда.

Согласно производственному календарю, шестидневные рабочие недели также ожидают жителей России с 28 ноября по 2 ноября (перед Днём народного единства) и с 23 по 28 декабря (перед Новым годом).

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в РФ шестидневную рабочую неделю.

В организации уточнили, что такой режим мог бы повысить устойчивость российской экономики на фоне западных санкций, которые увеличивают нагрузку на экономический сектор России. Кроме того, в «Аванти» сочли, что шестидневная рабочая неделя подготовит условия для технологического и промышленного прорыва страны.

Юрист, эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева в беседе с ИА Регнум отметила, что введение шести рабочих дней в неделю не противоречит российскому законодательству и может быть осуществлено с учётом соблюдения некоторых правовых условий. Вместе с тем она посчитала маловероятной поддержку указанной инициативы в Госдуме.