Москва, 22 мая, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Введение шестидневной рабочей недели не противоречит закону и может осуществиться, но при соблюдении некоторых правовых условий. Так в беседе с ИА Регнум юрист, эксперт по трудовому праву компании «Бридж Групп» Валентина Яковлева прокомментировала инициативу ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», которые обратились к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

«И сейчас может быть шестидневка. В законе нет ограничений как по четырёхдневной, так и по шестидневной рабочей неделе. Право остаётся за работодателем. Но в законодательстве есть ограничение — 40 часов в неделю и обязательное требование по продолжительности еженедельного отдыха. Если необходимо, компания может перейти на график шесть дней, а вот на семь дней нельзя. Используя эти условия, работодатель вправе составлять любой режим работы», — отмечает Яковлева.

По мнению юриста, если у компании низкие экономические показатели и недостаточные результаты в работе, то руководство может принять решение об увеличении продолжительности рабочей недели. Однако, это будет временная или финансово компенсируемая мера. Тем не менее эксперт считает маловероятной поддержку инициативы в Госдуме.

«В нашем менталитете есть чёткое понимание, что бизнес работает 5 дней в неделю. Если увеличить рабочую неделю, то, вероятно, сотрудники будут брать шестой день на удалёнку и, значит, по большей части всё равно отдыхать. Предложение по сути коснётся в основном офисных работников, и они возмутятся. Но сейчас многие работают в других графиках — посменно, их инициатива не коснётся», — подчёркивает Яковлева.

Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю. Авторы инициативы заявили о возросшей нагрузке на экономический сектор из-за ограничительных мер со стороны иностранных государств. В ассоциации считают, что увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов и позволит достигнуть технологического и промышленного прорыва, а также укрепить экономический суверенитет.

Как сообщало ИА Регнум, в 2021 году в Министерство труда поступали предложения о переходе на четырёхдневную рабочую неделю. В начале 2022 года в России стартовал эксперимент по переводу части сотрудников на четырёхдневную рабочую неделю с сохранением зарплаты как при пятидневной рабочей неделе. Пилотный проект был запущен в «Совкомбанке».