Берлин, 22 апреля, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Правительство Германии в I квартале текущего года выдала разрешения на экспорт вооружений на общую сумму порядка 5,2 млрд евро. Об этом говорится в докладе, опубликованном 21 апреля на официальном сайте Министерства финансов ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

В I квартале экспорт немецкого вооружения вырос более чем вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее. 74% от общего экспорта, то есть около 3,8 млрд евро, приходится на Украину.

«Украина, на долю которой приходится 74% от общей суммы одобрения в I квартале 2024 года, продолжает оставаться основной страной — получателем немецкого экспорта вооружений», — заявил госсекретарь Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Свен Гигольд.

По его словам, эти показатели демонстрируют намерения Германии продолжать поставки Украине военной помощи в долгосрочной перспективе.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух заявил, что Украина в течение нескольких недель получит несколько систем противовоздушной обороны IRIS-T в дополнение к тем ЗРК, которые уже находятся в стране. Система ПВО предназначена для отражения атак боевых самолётов, вертолётов, перехвата крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружения Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отмечал, что поставки вооружений никак не изменят ход специальной военной операции, а только истощат ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.