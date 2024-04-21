Москва, 22 апреля, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Самый холодный день недели ожидается в среду 24 апреля в Москве, но температура при этом будет выше нормы. Об этом 22 апреля, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«В среду прогнозируется наиболее холодный день, но температурный фон всё равно будет выше нормы на 1–2 градуса», — уточнил метеоролог в беседе с ТАСС.

Как пояснил специалист, в ночь на 22 апреля и днём ожидается сильный ветер с порывами до 13–18 м/с. Кроме того, ночью местами возможны небольшие кратковременные осадки и гроза. Температура воздуха достигнет +11…+13 градусов, а днём будет ещё теплее — до +16…+18 градусов, погода будет наблюдаться облачная с прояснениями.

На следующий день, 23 апреля, температура воздуха опустится до +4…+6 градусов ночью, днём при облачной с прояснениями погоде ожидается около +12…+14 градусов.

И в самый холодный день на предстоящей неделе, 23 апреля, ночью в Москве ожидается +1…+3 градуса, а по области температура может опуститься до -1 градуса. Днём станет существенно теплее, воздух прогреется до +14…+16 градусов. Погода сохраниться облачная, преимущественно без осадков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как предупредил жителей Москвы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, погода в столице начнёт портиться с 25 апреля, когда в столице начнутся дожди и в оставшуюся часть недели выпадет почти 80% месячной нормы осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 19 апреля рассказал, что в Поволжье и на юге Урала ожидается аномально высокая температура воздуха. По его словам, температура воздуха на 7–10 градусов превысит нормальные значения в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в Башкортостане. Кроме того, высокая температура прогнозируется в Удмуртии и Мордовии, а также в Курганской и Челябинской областях.