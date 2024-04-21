Москва, 21 апреля, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Украина лишилась будущего из-за США, новый пакет помощи, который Вашингтон планирует предоставить Украине, окончательно похоронит украинскую экономику, заявил 21 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он прокомментировал принятие палатой представителей Конгресса США законопроекта о выделении $61 млрд на поддержку киевского режима. Спикер Госдумы указал на то, что основную часть этих денег освоят американцы, так как $23 млрд планируют потратить на пополнение военных складов в США, а $11,3 млрд — на ведение неких военных операций в регионе.

Володин напомнил, как президент США Джо Байден сам говорил, что эти средства в первую очередь получат американские предприятия. Но и те деньги, которые дойдут до Украины, придётся возвращать, то есть её вгоняют в кабалу, отметил парламентарий.

«Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего», — написал Володин.

Председатель Госдумы также подчеркнул, что никакая помощь преступному киевскому режиму не поможет ему избежать поражения.

Как сообщало ИА Регнум, палата представителей США поддержала законопроект о выделении дополнительной военной помощи Украине 20 апреля. Если его примут, от Украины потребуют подписать соглашение о возмещении средств, потраченных на её поддержку. Для вступления документа в силу необходимо одобрение Сената, после чего проект отправят на подписание президенту.

За принятие законопроекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса, против — 112. Все, кто не поддержал документ, состоят в Республиканской партии. При этом за проект также проголосовал 101 их однопартиец.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя законопроект, отметил, что такой подход даст США дополнительный доход за счёт разорения Украины. Кроме того, американская поддержка конфликта увеличит число погибших украинцев, добавил он.