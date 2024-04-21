Киев, 21 апреля, 2024, 13:37 — ИА Регнум. На территории Одессы прогремел взрыв. Об этом 21 апреля сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

«Одесса. Местные паблики сообщают о взрыве», — проинформировало издание.

Каких-либо подробностей произошедшего не уточнили. В данный момент на территории Одесской области объявили воздушную тревогу.

Министерство обороны России пока не сообщало о каких-либо ударах по контролируемой Киевом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля украинские СМИ сообщили о мощном взрыве в Одессе. На тот момент в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

Украинское издание «Зеркало недели» 21 апреля сообщило о взрыве во временно подконтрольном ВСУ Херсоне. На оккупированной Киевом части Херсонской области в то время не объявляли воздушную тревогу.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, эту информацию подтвердил назначенный Киевом глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Каких-либо подробностей он не уточнил.