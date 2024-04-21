Украина, 21 апреля, 2024, 09:15 — ИА Регнум. В городе Херсоне, подконтрольном ВСУ, прогремели взрывы, сообщило 21 апреля украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА Регнум

Воздушную тревогу в городе украинские власти не объявляли. Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам в Херсоне.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 21 апреля украинские СМИ распространили информацию о нескольких взрывах в Херсоне. Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил об ударах по Харькову.

Режим воздушной тревоги на тот момент действовал в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях.