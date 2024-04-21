Оренбург, 9 декабря, 2019, 13:00 — ИА Регнум. В Оренбурге суд первой инстанции вынес приговор группе жителей областного центра и Башкирии. Шесть человек признаны виновными в наркопреступлениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, доказано 215 покушений на незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей в крупном размере. Группа действовала по указанию организатора, который до сих пор не установлен.

Наркодилеры делали оптовые тайники-закладки. Преступная деятельность осуществлялась на территории Оренбурга, Орска, Новотроицка.

Примечательно, что участники группы не были знакомы друг с другом. Свою вину признали частично, потому что не считали, что действовали в составе организованной группы.

Суд назначил участника группы наказание сроком от семи до десяти лет в зависимости от роли фигурантов уголовного дела в совершении преступлений. Наказание они будут отбывать в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.