Вашингтон, 3 декабря, 2021, 22:33 — ИА Регнум. Прокуроры обвинили в непреднамеренном убийстве родителей мичиганского подростка, который в начале этой недели смертельно ранил четырех одноклассников в школе, сообщает 3 декабря Reuters.

Пистолет

Джеймсу и Дженнифер Крамбли предъявлено по четыре обвинения в непредумышленном убийстве. Три дня назад, 30 ноября, их 15-летний сын Итан открыл огонь в средней школе Оксфорда, убив четырех учеников и ранив еще семь.

Джеймс взял с собой сына, когда покупал пистолет, который позже Итан использовал во время стрельбы в школе.

Когда Джеймс услышал по радио о стрельбе в школе, он сразу же поехал домой и проверил на месте ли оружие, которое пропало. После этого отец сразу же позвонил в полицию и сообщил, что подозреваемым может быть его сын.

Как сообщалоИА REGNUM, 30 ноября 15-летний подросток Итан Крамбли устроил стрельбу в школе города Оксфорда в США. В результате стрельбы погибли четыре человека, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Власти штата Мичиган расценивают произошедшее как акт терроризма.